Мир 22 июня 2023, 16:01 Подводные беспилотники направили на поиски пропавшего около «Титаника» батискафа Береговая охрана США заявила о переходе поисков пропавшего батискафа на дно Атлантики YouTube

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Глубоководные беспилотники опустились на дно Атлантического океана для поисков пропавшего батискафа около места крушения «Титаника». Об этом со ссылкой на береговую службу США сообщила британская телерадиокомпания «Би-би-си».

Первым в океан опустили канадское судно Horizon Arctic, которое запустило беспилотник для обследования дна в поисках пропавшего аппарата. Вторым беспилотником стал робот-разведчик Victor 6000, принадлежащий французскому исследовательскому судну Atalante.

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Пока никаких признаков пропавшего батискафа глубоководные аппараты не нашли.

Поиски экипажа подводной лодки «Титан» начались 19 июня после того, как участники экспедиции перестали выходить на связь с исследовательским судном Polar Prince после погружения.

По данным СМИ, на борту батискафа находятся пять человек: британский миллиардер Хэмиш Хардинг, основатель и президент OceanGate Expeditions Стоктон Раш, акванавт Поль-Анри Наржоле из Франции, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын.

По последним данным, кислород в подводном аппарате уже закончился. Но пока поиски успехом не увенчались.