Мир 21 июня 2023, 02:38 Подводник рассказал, что могло произойти с пропавшим в Атлантике батискафом Бывший капитан батискафа назвал три версии случившегося в Атлантическом океане Pxhere

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Бывший капитан батискафа, владелец центра дайверов в Греции Костас Токтаридис в беседе с РИА «Новости» выдвинул три возможные версии случившегося в Атлантическом океане. Там ищут глубоководный аппарат, отправившийся к облокам затонувшего «Титаника».

Токтаридис был командиром подобного батискафа около пяти с половиной лет. По его словам, такие подводные лодки могут поддерживать жизнь не больше 96 часов. Подводник считает, что в лодку могла поступить вода, что является очень опасным, ведь на глубине 3700 метров давление составляет 370 бар.

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Вторым возможным вариантом мог быть коллапс. Токтаридис предположил, что батискаф могло раздавить под воздействием внешнего давления. Еще одной версией стал пожар — задымление внутреннего помещения из-за короткого замыкания.

«Дым мог отправить в нокаут капитана, и он не смог предпринять действия для возвращения», — подытожил эксперт.

Подводная лодка с туристами пропала 19 июня при спуске к «Титанику». На борту батискафа были исследователь Рори Голден, глава корпорации OceanGate Expedition Стоктон Раш и британский миллиардер Хэмиш Хардинг.

Береговая охрана США сообщила, что обыскала уже порядка 26 тысяч «квадратов», но так глубоководного корабля пока и не нашли.