Подводная обсерватория исчезла со дня Балтийского моря

Немецкая подводная обсерватория бесследно исчезла со дна Балтики в районе на выходе из залива Эккернферде в закрытой для судоходства зоне.

Как говорится в сообщении сайта Центра океанических исследований имени Гельмгольца GEOMAR, эта обсерватория была установлена учеными в 2016 году. Ее основной функцией был сбор данных о скорости течения и измерение степени концентрации метана у морского дна.

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21 августа с обсерваторией была потеряна связь. Дайверы обнаружили на месте, где раньше было установлено научное оборудование, лишь обрывки кабеля для передачи данных.

По мнению специалистов, обсерваторию не могло унести течением. Также оттащить ее куда-то не могли и морские животные. Дело в том, что в общей сумме, вес двух блоков обсерватории составляет 740 килограммов.

Исследования в этом районе Балтики ведутся немецкими учеными с середины прошлого века.

Каждый месяц, начиная с 1957 года, данные об окружающей среде, температуре, солености воды, уровне питательных веществ, кислорода и хлорофилла собирались на выходе из залива Эккернферде. Теперь мониторинг состояния экосистемы юго-западной части Балтийского моря временно приостановлен.