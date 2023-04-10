Мир 10 апреля 2023, 20:08 Подвергшиеся слежке США страны решили получить объяснения от Белого дома CNN: подпавшие под слежку США страны захотели комментариев от администрации Байдена РИА «Новости»

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Государства, за которыми, судя по попавшим в Сеть секретным документам Пентагона, США вели слежку, решили обсудить вопрос с американскими властями. Пока что страны ждут комментариев от администрации Джо Байдена, сообщил телеканал CNN.

Дипломаты рассказали, что чиновники из других стран намерены поднять тему на официальном уровне. Сейчас они ждут заявлений со стороны Белого дома.

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Часть документов в США уже назвали подлинными. Якобы они разоблачили масштабы американской прослушки, которую спецслужбы вели в отношении ключевых союзников страны. Среди них упоминали Южную Корею, Израиль и Украину, напомнило РИА «Новости».

По данным CNN, Украине пришлось поменять военные планы из-за произошедшей утечки. При поиске ее источника в США возникли сложности. Американский Минюст уже начал расследование, в ходе которого столкнулся с определенными трудностями.