Мир 04 сентября 2023, 02:08 Подвела тактика. В Польше отметили ухудшение положения ВСУ Mysl Polska: положение ВСУ за лето ухудшилось из-за нерабочей тактики РИА «Новости»

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Положение украинской армии стало хуже из-за провальной тактики главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщило польское издание Mysl Polska.

По словам журналистов, вооруженные силы Украины вышли к Работино около двух недель назад, теперь группировка украинских войск пытается расширить плацдарм и преодолеть эту линию фронта.

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Но эта тактика не принесет успеха, указано в статье. Если ВСУ бросят силы вперед, они будут окружены с флангов. При этом российские войска, по мнению автора статьи, могут контратаковать, так как заняли удобные высоты вокруг сел Работино и Вербовое.

Ранее украинские солдаты пожаловались на бесполезность западного военного обучения и инструкторов НАТО в ходе реального конфликта. Военнослужащие также отметили, что в районе Харьковской области российские силы обладают внушительным боевым опытом и уровнем вооружения.

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