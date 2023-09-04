04 сентября 2023, 02:08
Подвела тактика. В Польше отметили ухудшение положения ВСУ
Mysl Polska: положение ВСУ за лето ухудшилось из-за нерабочей тактики
Положение украинской армии стало хуже из-за провальной тактики главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщило польское издание Mysl Polska.
По словам журналистов, вооруженные силы Украины вышли к Работино около двух недель назад, теперь группировка украинских войск пытается расширить плацдарм и преодолеть эту линию фронта.
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Но эта тактика не принесет успеха, указано в статье. Если ВСУ бросят силы вперед, они будут окружены с флангов. При этом российские войска, по мнению автора статьи, могут контратаковать, так как заняли удобные высоты вокруг сел Работино и Вербовое.
Ранее украинские солдаты пожаловались на бесполезность западного военного обучения и инструкторов НАТО в ходе реального конфликта. Военнослужащие также отметили, что в районе Харьковской области российские силы обладают внушительным боевым опытом и уровнем вооружения.
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