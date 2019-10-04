«Подтверждение неверного пути»: в Совфеде раскритиковали отказ от русского языка в школах Украины

Русскоязычные школы на Украине полностью переведут на государственный язык уже в 2020 году. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил «360», что таким шагом государство навредит старшеклассникам.

«Это продолжение перманентного конфликта между украино-культурной и русско-культурной частями Украины. Это создание проблем для учеников школ при получении высшего образования. Русский язык — макропосредник, язык высокой науки и культуры», — пояснил Цеков.

Он отметил, что вводя государственный язык Украина себя ограничивает. Кроме того, вызывает большое удивление, что действующая власть в лице президента Владимира Зеленского поддерживает курс, заложенный экс-лидером Петром Порошенко.

«Это подтверждение того неверного пути, который Украина выбрала еще в 1991 году, начав строить свое государство. На основе вытеснения всего русского и российского. Основным объектом внимания всех президентов и правительств Украины был русский язык», — сказал сенатор.

Цеков добавил, что русский язык вытеснялся из всех сфер общественной жизни, но в те годы это происходило достаточно постепенно.

«В последние пять лет это приняло вопиющие формы, которые не достигнут результата. Я уверен, что русский язык сохранится на Украине», — заверил он.

Незадолго до сложения своих полномочий Петр Порошенко подписал закон об украинском языке. Министр образования Украины Анна Новосад заявила, что в новом учебном году все русские школы на Украине будут работать на государственном языке.