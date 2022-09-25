Стемоусов подтвердил гибель экс-депутата Рады Журавко в Херсоне после обстрела ВСУ | 360°

Мир 25 сентября 2022, 12:22 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Стемоусов подтвердил гибель экс-депутата Рады Журавко в Херсоне после обстрела ВСУ Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов: при обстреле погиб экс-депутат Рады

Читать 360tv в

Подтвердили гибель при обстреле Херсона бывшего депутата Верховной рады Украины Алексея Журавко. Об этом РИА «Новости» рассказал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Да, не стало моего друга Алексея Журавко. Он погиб при обстреле по центру города», — прокомментировал теракт Стремоусов.

Реклама

Он сказал, что Журавко был достойным человеком, который всегда держал слово.

Реклама

«Он был инвалидом, воспитанником детдома, но смог многого достичь в жизни», — отметил замглавы ВГА.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины обстреляли центр города Херсона из РСЗО HIMARS, два человека погибли. В гостинице жили гражданские, оружия или военной техники там нет. Жертвами атаки стали как минимум два человека. Также сообщили, что там проживала группа телеканала RT, но никто из них не пострадал. Идет разбор завалов.

Коллективный Запад закатил истерику по поводу референдумов. Но жители этих регионов лишь ответили на призыв президента Владимира Зеленского «убираться с Украины». Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров.

0 0 0 1 0 0