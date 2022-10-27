Подтексту заявления Германии о невозможности использовать «СП-2» нашлось объяснение | 360°

Эксклюзив 27 октября 2022, 13:48 Подтексту заявления Германии о невозможности использовать «СП-2» нашлось объяснение Эксперт Солонников: Германия продемонстрировала, что собирается жить без российского газа РИА "Новости"

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Заявления Германии о невозможности использовать «Северный поток — 2» из-за взрывов имеют и политический, и экономический подтекст. Немецкие власти хотят в очередной раз показать, что страна намерена отказаться от российского газа, хотя никаких точных выводов о состоянии газопровода нет. Об этом в беседе с «360» заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Эксперт обратил внимание, что сейчас нет точных данных о том, насколько трубопровод разрушен на самом деле. Никакие глубоководные аппараты туда не опускались. Поэтому все заявления на этот счет делаются на основе каких-то общих представлений.

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«Вопрос обследования очень дорогостоящий, если в это вкладывать деньги, то кто это будет делать и с какой перспективой? То есть сначала надо принять решение, что делать и нужно ли что-то делать, а потом обследовать. Вкладывать очень большие средства, чтобы просто для любопытства сплавать посмотреть, не будут», — пояснил он.

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Поэтому все стороны придерживаются одной из возможных версий. Если трубопровод можно восстановить — это один подход. Но существует вероятность, что разрушения такого масштаба, что восстанавливать нечего. Каждый выбирает, во что верить и какой стороны придерживаться. И говорит в меру своего представления о текущем состоянии. Правда может быть и там, и там, поэтому окончательного решения нет, добавил специалист.

«Чтобы такое решение было, необходима политическая воля. Будет она или нет — посмотрим. Прежде всего [она должна быть] со стороны Германии и ЕС. Пока что Германия считает, что им это не нужно, что они уже достаточно запаслись газом в хранилищах, чтобы пройти зиму, снизили потребление в стране, поэтому проблем на текущий период быть не должно», — сказал Солонников.

В этом случае, по его мнению, никакого восстановления газопровода не будет. Потому что для России нет смысла ремонтировать его без потребления с другой стороны. О долгосрочных перспективах сейчас рассуждать нет смысла. Солонников пояснил, что пока от таких прогнозов стараются воздерживаться на фоне политической обстановки в мире.

«Германия демонстрирует, что и дальше собирается жить без российского газа. Это можно назвать и экономическим, и политическим подтекстом. <…> Нынешняя позиция Германии в том, что они от российского газа отказываются навсегда», — заключил специалист.