Подсказки Байдену попали в прямой эфир

Президент США Джо Байден в очередной раз оконфузился. Во время праздничной церемонии, посвященной празднику Пасхи, он забыл, что нужно делать дальше.

Американскому лидеру пришлось прибегнуть к подсказке супруги. Этот эпизод попал в эфир телевидения, сообщило РИА «Новости».

В конце выступления, посвященного празднованию католической Пасхи, Байден забыл помахать собравшимся. Его жена подсказала, что делать дальше, но при этом не учла стоящий рядом включенный микрофон. В результате ее слова «Маши, маши» услышали телезрители.

В 2022 году католическая Пасха пришлась на 17 апреля.

Президент США Джо Байден регулярно попадает в курьезные ситуации. Например, несколько дней назад он допустил сразу две ошибки во время своего выступления в Белом доме. Байден оговорился во время номинации на новую должность экс-прокурора Стива Деттельбаха.

В начале марта Байден ошибся и навал украинцев иранцами. Конфуз произошел во время его выступления перед Конгрессом. Ранее Байден неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис главой страны. Также лидер США путал Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.