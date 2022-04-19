Подсказки Байдену попали в прямой эфир
Подсказка жены Байдена случайно попала в прямой телеэфир
Президент США Джо Байден в очередной раз оконфузился. Во время праздничной церемонии, посвященной празднику Пасхи, он забыл, что нужно делать дальше.
Американскому лидеру пришлось прибегнуть к подсказке супруги. Этот эпизод попал в эфир телевидения, сообщило РИА «Новости».
В конце выступления, посвященного празднованию католической Пасхи, Байден забыл помахать собравшимся. Его жена подсказала, что делать дальше, но при этом не учла стоящий рядом включенный микрофон. В результате ее слова «Маши, маши» услышали телезрители.
В 2022 году католическая Пасха пришлась на 17 апреля.
Президент США Джо Байден регулярно попадает в курьезные ситуации. Например, несколько дней назад он допустил сразу две ошибки во время своего выступления в Белом доме. Байден оговорился во время номинации на новую должность экс-прокурора Стива Деттельбаха.
В начале марта Байден ошибся и навал украинцев иранцами. Конфуз произошел во время его выступления перед Конгрессом. Ранее Байден неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис главой страны. Также лидер США путал Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.