Подсчитано, на сколько дней Европе хватит запасов нефти

Согласно подсчетам, нефти в Европе хватит на 90 дней. Некоторые данные свидетельствуют, что объем нефти и нефтепродуктов в ЕС сейчас достигает 955 миллионов баррелей.

«Нет обозримого риска для безопасности поставок нефти в Евросоюз», — заявил представителя пресс-службы Еврокомиссии.

Мировая добыча нефти значительно сократилась на фоне атак на два саудовских нефтеперерабатывающих завода — крупнейшие предприятия национальной нефтяной компании страны Saudi Aramco.

Ответственность за нападения на предприятия взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Вашингтон обвинил в атаках Иран. При этом американский лидер Дональд Трамп разрешил воспользоваться запасами нефти из резервов США, чтобы обеспечить мировой рынок топливом.

Из-за остановки крупнейших в мире нефтяных предприятий добыча «черного золота» в Саудовской Аравии сократилась вдвое, а цены на нефть выросли.