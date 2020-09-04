Подсчитано количество алкоголя, которое вызовет ожирение

Всего семь граммов этанола в день повышают риск развития ожирения у мужчин на 10%. Это половина небольшого бокала вина или полбутылки 0,35 пива. Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования в Южной Корее. В нем приняли участие почти 27 миллионов человек.

Как пишет портал Medical Express, мужчины, которые выпивали половину или целый стандартный напиток в день (семь и 14 граммов алкоголя), примерно на 10% чаще страдали от ожирения и метаболического синдрома.

«Два напитка в день повышали вероятность ожирения на 25%», — говорится в сообщении портала.

Более двух доз алкоголя в день в 34% случаев приводили к ожирению и в 42% — к метаболическому синдрому. У женщин, по результатам исследования, сложилась похожая картина, однако показатели риска развития заболеваний оказались чуть ниже.

Ученые пользовались данными Корейской национальной системы медицинского страхования за период с 2015 года по 2016 год. Помимо влияния алкоголя на ожирение, они изучили связь между лишним весом и физической активностью, курением и уровнем дохода.

Ранее врач-эндокринолог Залина Гусова рассказала, что яблоки опасны для людей с ожирением. Это очень калорийные фрукты. Небольшое яблоко по калорийности можно сравнить с куском хлеба толщиной в сантиметр.