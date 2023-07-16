Мир 16 июля 2023, 10:14 Подсчитан ущерб Украины в случае прекращения зерновой сделки РИА «Новости»: Украина при разрыве зерновой сделки может терять 500 млн долларов в месяц Pxhere

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Украина с августа прошлого года по нынешний июнь экспортировала зерна на 9,8 миллиарда долларов. В случае разрыва зерновой сделки она будет терять до 500 миллионов долларов ежемесячно. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные ООН, украинских Минсельхоза и таможни.

Главная часть экспорта идет морским путем — порядка 80%. Остальное зерно вывозят по железной дороге, автотранспортом и паромами. Через морские порты вывезли зерна на 5,5 миллиарда долларов. В результате разрыва зерновой сделки ежемесячные потери Украины могут составить до 500 миллионов долларов в месяц.

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Срок зерновой сделки истекает 17 июля. Ранее сообщалось, что продлить ее могут только при одобрении Россией предложений генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, которые содержатся в его письме президенту РФ Владимиру Путину. Другие варианты маловероятны.