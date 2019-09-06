Подсчитан мировой ущерб от капризов Трампа

На данный момент мировой ВВП составляет порядка 85 триллионов долларов, из них 20 триллионов приходится на Соединенные Штаты. Таким образом, для американской стороны потери из-за действий Трампа будут равны приблизительно 200 миллиардам долларов, для всего мира потери составят 850 миллиардов долларов.

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Аналитики американской Федеральной резервной системы (ФРС), проанализировав сообщения различных СМИ за последнее время, выяснили, что подобная неопределенность в последний раз возникала в 1970-х годах.

Неуверенность в будущем приводит к тому, что предприятия уменьшают темпы производства, а инвесторы, в свою очередь, не рискуют вкладывать свои средства.

По мнению аналитиков, главным инициатором такого положения являются непредсказуемые действия американского президента, который принимает решения зачастую под воздействием эмоций или без консультаций. Например, так случилось, когда Китай ответил на вводимые против США пошлины на импорт объемом 300 миллиардов долларов.

В тот день, когда Пекин сообщил о вводимых собственных ограничительных мерах на американский импорт объемом 75 миллиардов долларов, США в ответ на это объявили, что поднимут будущие пошлины с десяти до 15%. Как позже писали СМИ со ссылкой на источники в Белом доме, Трампа с трудом удалось уговорить не удваивать их.