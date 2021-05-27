Подсчет голосов начался на президентских выборах в Сирии

Президентские выборы завершились в Сирии в полночь. Из-за высокой явки избирателей голосование продлевали на пять часов. Сейчас на участках подсчитывают бюллетени.

Ранее высший судебный избирательный комитет сообщил, что голосование на выборах президента Сирии продлится 26 мая до полуночи.

«Комитет принял решение продлить время выборов до 12:00 в связи с высокой явкой избирателей», — заявляли в комитете.

В итоге голосование завершили в установленный срок, написало РИА «Новости». Свой выбор сделали жители всех провинций страны. В течение дня работали более 12 тысяч избирательных участков. Теперь там предстоит подсчитать голоса.

Для жителей захваченных террористами городов в Идлибе предусмотрели возможность голосования в месте временного проживания. Тоже самое касалось и людей в населенных пунктах, захваченных курдскими вооруженными формированиями в Ракке.

Накануне выборов в Сирии министры иностранных дел Франции, Германии, Италии, Великобритании и США призвали не признавать итоги голосования. По их словам, президентские выборы не будут ни свободными, ни справедливыми.