Мир 14 марта 2023, 15:33 Подрывы «Северных потоков» вывели на передний план важность энергобезопасности — Минэнерго Шульгинов: диверсии на «Северных потоках» напомнили о важности энергобезопасности РИА «Новости»

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Вопросы энергобезопасности вышли на передний план после диверсии на российских магистральных газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». С таким заявлением выступлением глава Минэнерго Николай Шульгинов, сообщил ТАСС.

«Вопросы энергобезопасности, особенно после безнаказанной диверсии против магистральных газопроводов „Северный поток“, вновь вышли на передний план», — подчеркнул он в ходе третьего совещания министров энергетики стран — членов ШОС.

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Ранее замминистра иностранных дел Александр Грушко заявил, что никакого прогресса в расследовании подрывов газопроводов до сих пор не произошло. Он также указал, что Россия продолжает настаивать на своем участии в процессе разбирательства и не отказывается от требований по допуску к месту ЧП.

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Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев подчеркивал, что расследование пытаются замалчивать, а всю ситуацию вокруг случившегося — запутать. На это, по его словам, были нацелены вбросы западных СМИ о том, что к диверсиям якобы причастна группа неких украинских террористов.