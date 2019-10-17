Подрыв турецких танков в Сирии попал на видео

Курдские военные отряды на севере Сирии с помощью противотанкового ракетного комплекса «Конкурс» атаковали турецкие танки Leopard-2А4 и боевые машины пехоты ACV-15. На видео можно увидеть, как после сильного взрыва вспыхивает сильный огонь.

На данный момент турецкая армия проводит в данном районе операцию «Источник мира», целью которой является борьба c террористами и Рабочей партии Курдистана.

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Как сообщалось в СМИ, сирийские правительственные войска продолжают устанавливать контроль в территориях, населенных курдами. В ближайшее время они займут город Кобани. Решение согласовано с турецкой армией, которая в город входить не будет.

Для предотвращения конфликтов между войсками Анкары и Дамаска в сектор будут введены подразделения российской военной полиции.