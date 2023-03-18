Мир 18 марта 2023, 18:18 Подрыв «Северных потоков» связали с началом войны США против Европы Mysl Polska: подрывом «Северных потоков» США развязали войну против Европы РИА «Новости»

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Соединенные Штаты организовали подрыв «Северных потоков», чтобы развязать войну с Европой. Статью с такой версией событий опубликовало польское издание Mysl Polska.

«Для европейцев подводный взрыв, устроенный американскими, норвежскими и британскими террористами, является первым выстрелом в полномасштабной войне США против Европы», — отмечено в материале.

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Автор статьи утверждает, что подводный взрыв устроили для усиления энергетической и экономической зависимости Европы от поставок американского газа.

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«Что может стать целью дальнейших атак? Например, „Турецкий поток“, а особенно проект, связанный с расширением всей системы снабжения Южной Европы российским газом, передаваемым через турецкий хаб», — пишет журналист.

По его прогнозам, следующим объектом для атаки может стать Никарагуанский канал, строительство которого запланировал Китай.

Дания не допустила Россию к участию в расследовании диверсий на «Северных потоках». Как отметил глава МИД Ларс Лекке Расмуссен, Дания, Швеция и Германия соблюдают верховенство права, поэтому расследованиям этих государств можно доверять.