Мир 06 марта 2023, 19:09 Подрыв «Северных потоков» не будут расследовать в Гааге — ЕК Представитель ЕК Виганд: в Гааге не будут расследовать подрыв «Северных потоков» Фото: Dragancfm/Shutterstock/Fotodom

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Взрывы на «Северных потоках» не будут расследовать в рамках готовящегося к открытию в Гааге «Международного центра преследования за преступления агрессии против Украины». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя Еврокомиссии Кристиана Виганда.

Он отрицательно ответил на вопрос, планирует ли международный центр расследовать теракты на российских газопроводах. По словам Виганда, это учреждение будет рассматривать только военные преступления, которые совершили высшие политические и военные руководители.

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«Как мы неоднократно говорили, что касается трубопроводов, то расследование должны вести национальные власти», - добавил представитель ЕК.

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Ранее депутат Европарламента Мик Уоллес призвал начать расследование подрыва «Северных потоков». Он отметил, что речь идет об умышленном теракте, направленном против важнейшей инфраструктуры ЕС.

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