Мир 14 февраля 2023, 00:04 Подрыв «Северных потоков» назвали невообразимой глупостью США Журналист Херш: США выстрелили себе в ногу, подорвав «Северные потоки» РИА «Новости»

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США подорвали российскую газотранспортную систему «Северный поток», чем «выстрелили себе в ногу». Об этом журналист Сеймур Херш заявил в интервью радиостанции Radio War Nerd.

«Да, мы выстрелили себе в ногу. Да, это глупость за гранью разумения. Это невообразимо глупо. <…> Я думаю, что в Белом доме несомненно присутствует замечательный градус глупости», — сказал он.

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По его словам, европейцы остались без российского газа и теперь ищут альтернативы в виде возобновляемых источников энергии, а это та сфера, в которой демонстрирует успехи Китай. В своем интервью Херш также указал на заинтересованность президента США Джо Байдена в конфликте на Украине.

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«Байден сделал большую ставку на то, чтобы показать русским, <…> что мы можем им противостоять», — резюмировал журналист.

Ведущие американские СМИ не стали комментировать выводы Херша, а власти США в очередной раз заявили, что не имеют отношения к взрывам на дне моря.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Соединенные Штаты перестали отрицать свою вину в подрыве газопроводов «Северный поток».