Подросток рискнул перевозить 25 кг мета на игрушечной машинке и попался

Сотрудники пограничного патруля США арестовали 16-летнего мальчика на границе с Мексикой в Сан-Диего. Подросток пытался контрабандой провезти метамфетамин с помощью автомобиля с дистанционным управлением.

Как пишет Washington Post, офицеры заметили человека, идущего около вторичной пограничной стены сразу после полуночи. Описали они его как «скрывающегося от взгляда агента». После того как в известность поставили дополнительных офицеров, пограничный патруль начал искать контрабандиста, а в итоге обнаружил мальчика. Он прятался в густом кусте около границы с двумя большими черными вещевыми сумками, в которых находилась машина с дистанционным управлением.

Мальчика допросили и обыскали. В его сумках нашли 50 упаковок метамфетамина. После этого его арестовали и задержали, предъявив обвинения в контрабанде наркотиков. Он оказался гражданином США.

Официальные представители заявляют, что 25-килограммовый улов контрабандиста оценивается в 106 тысяч долларов (около 6 760 351 рублей).

Данный случай напомнил другую историю, произошедшую в 2017 году. Тогда 25-летний мужчина был арестован за то, что пытался переправить 25 пакетов метана через границу с помощью беспилотника.

Больше 100 лет пограничники пытаются покончить с переправой наркотиков на границе США и Мексики, но с каждым годом контрабандисты становятся только изобретательнее. Кто-то использует технологии. Беспилотники — это один из очевидных и доступных вариантов. Кто-то полагается на маскировку. Сотрудники пограничного патруля за последние годы находили наркотики во всем, начиная от буррито и заканчивая бананами.