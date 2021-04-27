Подросток расправился со своей семьей в Киеве

В Киеве задержали 16-летнего подростка, который подозревается в убийстве своих родителей и восьмилетнего брата, сообщила пресс-служба регионального управления Нацполиции Украины.

Операция по поиску юноши началась после того, как в правоохранительные органы обратилась его бабушка. Пожилая женщина рассказала, что ее сын (отец подростка) уже несколько дней не выходит на связь. Полицейские решили проверить квартиру на улице Ревуцкого, где жила семья.

В доме были обнаружены трупы мужчины, женщины и их маленького сына. На их телах были многочисленные ножевые ранения. Правоохранители установили, что к убийству может быть причастен 16-летний старший сын убитых. Подростка задержали во время отработки района, при себе он имел нож. Оружие направили на экспертизу.

По предварительным данным, мальчик напал на родителей во время очередного конфликта. Сначала он зарезал отца и мать, а потом расправился с братом. Несколько дней после убийства подросток находился в квартире с телами убитых, а потом решил бежать.

В отношении него возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве. Юноше грозит пожизненное лишение свободы.