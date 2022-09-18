Подросток попытался изнасиловать двух женщин в очереди к гробу Елизаветы II | 360°

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Подросток попытался изнасиловать двух женщин в очереди к гробу Елизаветы II

Daily Mail: юноша домогался двух женщин в очереди на прощание с Елизаветой II

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Подросток предпринял попытку сексуального домогательства двух женщин в очереди к гробу с телом королевы Елизаветы II в Лондоне. Об этом сообщила газета Daily Mail. Когда его попыталась задержать полиция, юноша прыгнул в реку.

Подозреваемый стоял в очереди вместе с тысячами других людей. Одна из девушек вдруг почувствовала, что ее кто-то трогает сзади. Точно о таком же происшествии сообщила другая пострадавшая.

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Жертвы домогательства обратились к полицейским, подросток бросился от них в сторону Темзы и нырнул с моста в реку. Однако скрыться ему не удалось — на берегу парня поджидали правоохранители.

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На прощание с телом Елизаветы II в Вестминстерском дворец собрались несколько тысяч человек, очередь растянулась на многие километры. Первый британец пришел занимать очередь к гробу как минимум за двое суток до начала мероприятия.

Церемония прощания с британской королевой началась в 19:00 14 сентября и продлится до 06:30 19 сентября по московскому времени. После завершения церемонии тело Елизаветы II предадут земле в Вестминстерском аббатстве.

Великобритания

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