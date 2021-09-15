Подросток попал в больницу на два месяца из-за зависимости от Fortnite

В Испании сообщили о первом в мире случае госпитализации подростка из-за зависимости от видеоигр. Раньше в больницу уже попадали геймеры, но все они уже были совершеннолетними.

О госпитализации ребенка сообщила местная радиостанция Ondacero. Известно, что у мальчика развилась сильная зависимость от игры Fortnite. В больнице Кастельона ему предстоит провести два месяца.

Тревога за состояние подростка возникла из-за того, что он долгое время отказывался выходить из дома, общаться с кем-либо, посещать врачей. Ничего не вызывало его интерес, кроме видеоигр. Помимо этого, у него нарушился режим сна. Он стал пропускать прием назначенных лекарств.

Причем раньше у мальчика была хорошая успеваемость в школе, но постепенно начались прогулы. Ситуация усугубилась после смерти близкого родственника. Медики предположили, что это стало триггером увеличения игровой зависимости. Так юноша мог пытаться справиться с потерей и чувством тревоги.

Для лечения подростка врачи собираются использовать когнитивно-поведенческий подход. Причем работа будет вестись и с его близкими. Также будет задействована стратегия когнитивной реструктуризации, которая должна привести к изменению эмоций и стереотипов мышления.

Уже на первом этапе госпитализации состояние пациента улучшилось после сокращения экранного времени, отметили специалисты.

Случаи госпитализации людей с игровой зависимостью были и раньше. Но не всегда они были связаны с их психическим состоянием. Так, например, в китайском городе Цзясин, мужчина провел в интернет-кафе за игрой больше 20 часов. Все это время он сидел, а когда попытался встать, обнаружил, что у него отнялись ноги. Когда врачи уносили геймера из кафе, он умолял друзей закончить игру за него.