Мир 30 ноября 2023, 10:14 Подросток погиб при стрельбе в Израиле Haaretz: 16-летняя девушка погибла при стрельбе в районе Иерусалима Unsplash

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В результате стрельбы на въезде в Иерусалим погибла 16-летняя девочка. Об этом сообщила газета Haaretz, ссылаясь на медиков израильской службы скорой помощи «Маген Давид Адом».

«Девочка в возрасте 16 лет была убита при нападении в Иерусалиме», — указали в публикации.

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При этом газета Jerusalem Post сообщила о двух погибших — 24-летней девушке и 73-летнем мужчине. Двое стрелков, по информации издания, прибыли из Восточного Иерусалима. При себе у них была винтовка M16.

О происшествии на перекрестке Гиват-Шаул при въезде в Иерусалим стало известно утром в четверг, 30 ноября. Двое неизвестных начали стрелять по мирным жителями на близлежащей автобусной остановке.

Сначала в СМИ появилась информация о шести пострадавших. Спустя время стало известно о восьми раненых. Двое находились в тяжелом состоянии. Врачи пытались реанимировать их на месте. Остальных доставили в местную больницу.

По предварительным данным, стрелков ликвидировали.