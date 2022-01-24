Подросток нашел продавших его другой семье родителей и покончил с собой

17-летний юноша из Китая решил найти своих родных родителей: они продали его другой семье еще в младенчестве. Благодаря реакции пользователей соцсетей подросток смог найти родственников, однако получил не ту реакцию, которую ожидал. Семья не приняла мальчика, а пристальное внимание пользователей и постоянные обсуждения его ситуации сильно давили на подростка — в результате он покончил с собой.

История стала распространяться в социальных сетях задолго до этого. Мальчик попросил помочь ему найти его родителей, он поделился своей непростой судьбой в Weibo. Он рассказал, что его родные родители продали его другой семье, когда ему было всего три месяца. С тех пор он ничего не знал о своих родных, его сначала воспитывала приемная семья, сообщает TJ.

Но потом и приемные родители погибли, когда запускали фейерверк. Мальчик остался жить с бабушкой и дедушкой по материнской линии. Денег катастрофически не хватало, он выкладывал в соцсети фото своего полуразрушенного дома — по крайней мере, он уверял, что проживает именно там.

История получила большой резонанс, набрав десятки миллионов просмотров. Власти решили помочь и отыскали биологических родителей подростка. Однако у обоих уже были свои семьи, и ни в одной из них не нашлось места для мальчика. Он лишь просил помочь ему с арендной платой, как уверял он сам. Мать же мальчика заверила, что он уговаривал купить ему целый дом.

В итоге в какой-то момент на странице ребенка появился пост, который очень напоминал предсмертную записку. Пользователи забеспокоились, но помочь не смогли — тело подростка нашли на пляже. Полиция подтвердила версию о самоубийстве.