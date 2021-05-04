Вооруженный подросток из Бразилии напал на детский в бразильском муниципалитете Саудадис, который расположен в штате Санта-Катарина на юге страны. Он зарезал трех детей и двух воспитателей.

Об этом сообщило Folha de S.Paulo со ссылкой на спасательные службы. По данным издания, первые сообщения о нападении правоохранители получили около 10:30 утра по местному времени. Свидетели сообщили, что на детский сад напал 18-летний подросток, вооруженный мачете.

Он пытался сбежать с места преступления, однако нападавшего задержали местные жители, которые оказались поблизости. По данным СМИ, он не хотел сдаваться и пытался покончить с собой.

В детский сад, на который напал юноша, ходили ребята в возрасте от шести месяцев до трех лет. В момент нападения внутри находились 30 воспитанников. Избежать других убийств удалось благодаря персоналу, который заперся в классах вместе с детьми.

В стране уже объявили трехдневный траур в связи с нападением. Мотивы и причины такого поступка подростка пока неизвестны.