Подросток купил мотоцикл и разбился на нем через полчаса

Юноша из английского города Кингстон-апон-Халл разбился насмерть на небольшом мотоцикле через 30 минут после его покупки. Он купил его у другого 14-летнего мальчика.

16-летний Арчи Браун попал в смертельное ДТП 11 апреля прошлого года, за несколько недель до 17-летия. Он получил тяжелую травму головы и сразу же умер. На дознании выяснилось, что незадолго до аварии Браун приобрел мини-мотоцикл у 14-летнего подростка, который пользовался им две-три недели, об этом сообщила газета Hull Daily Mail.

После совершившейся покупки питбайка Браун поехал на встречу с друзьями, соблюдая скоростной режим. Он находился в специальном шлеме. По словам очевидцев, водитель не заметил ограждение и врезался в него. Дознание выявило, что Браун управлял транспортным средством, не нарушая ПДД.

Тормозной путь мотоцикла его типа составляет 29 метров, однако юноша мог увидеть ограждение только за 25 метров от него. Затрудняло видимость еще и то, что конструкция сливалась по цвету с пейзажем, поэтому ее было трудно разглядеть. Экспертиза также показала, что питбайк находился в непригодном для езды состоянии из-за неисправности подшипников и задних тормозов.