    23 января 2020, 13:12

    Подросток из США застрелил свою мать и трех детей. Мотивы до сих пор не известны

    Ксения Дагаева

    Подросток из штата Юта застрелил четырех членов своей семьи на прошлой неделе. Спастись от сына удалось лишь отцу. Раненый, он обезвредил ребенка. Мотивы поступка 16-летнего парня до сих пор не известны. Стало известно, что судить его будут в понедельник. Но как, неясно. Если бы он был совершеннолетним, то ему грозила бы смертная казнь.
    Подросток из США застрелил свою мать и трех детей. Мотивы до сих пор не известны | Изображение 1
    Источник фото: flickr.com/houstondwiPhotos mp

    16-летний Колин Хейни на прошлой неделе, в среду, убил своих мать и сестру, когда те зашли домой. Затем мальчик якобы ждал, когда еще двое детей зайдут внутрь, чтобы также расправиться с ними. Парень пытался убить и отца, но 50-летний мужчина сумел отобрать пистолет у Колина, несмотря на то, что был ранен в ногу.

    Консуэло Алехандра Хейни, 52 года, и ее 12-летняя дочь Майлан были убиты первыми несколькими выстрелами. По словам обвинителей, 15-летняя сестра Колина Алексис также получила множественные огнестрельные ранения, а ее 14-летний брат Мэтью был убит одним выстрелом в голову. Выживший отец говорил с полицией вскоре после убийств, но с тех пор не общался со следователями, отметил окружной прокурор.

    Мужчину уже выписали из больницы. Похороны матери с детьми пройдут в пятницу. Хейни же обвинили в четырех убийствах и попытке убийства при отягчающих обстоятельствах и пяти случаях использования огнестрельного оружия с серьезными телесными повреждениями.

    За убийство при отягчающих обстоятельствах в Штатах могут приговорить к смертной казни. Но это невозможно в отношении несовершеннолетнего мальчика. Срок за одно подобное преступление может достигать 25 лет. Колин предстанет перед судом в понедельник.

    «У всех нас один и тот же вопрос: почему?» — сообщил прокурор Скотт Бродхед. Все еще не ясно, что стало причиной поведения подростка. Подозревают, что мальчик использовал семейный пистолет.

    Известно, что семья жила в небольшом городке примерно в 40 милях к западу от Солт-Лейк-Сити. Туда супруги с детьми переехали 10 лет назад. Согласно некрологу, у них также есть пятый ребенок. О его судьбе ничего не известно.