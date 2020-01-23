Подросток из США застрелил свою мать и трех детей. Мотивы до сих пор не известны

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16-летний Колин Хейни на прошлой неделе, в среду, убил своих мать и сестру, когда те зашли домой. Затем мальчик якобы ждал, когда еще двое детей зайдут внутрь, чтобы также расправиться с ними. Парень пытался убить и отца, но 50-летний мужчина сумел отобрать пистолет у Колина, несмотря на то, что был ранен в ногу.

Консуэло Алехандра Хейни, 52 года, и ее 12-летняя дочь Майлан были убиты первыми несколькими выстрелами. По словам обвинителей, 15-летняя сестра Колина Алексис также получила множественные огнестрельные ранения, а ее 14-летний брат Мэтью был убит одним выстрелом в голову. Выживший отец говорил с полицией вскоре после убийств, но с тех пор не общался со следователями, отметил окружной прокурор.

Мужчину уже выписали из больницы. Похороны матери с детьми пройдут в пятницу. Хейни же обвинили в четырех убийствах и попытке убийства при отягчающих обстоятельствах и пяти случаях использования огнестрельного оружия с серьезными телесными повреждениями.

За убийство при отягчающих обстоятельствах в Штатах могут приговорить к смертной казни. Но это невозможно в отношении несовершеннолетнего мальчика. Срок за одно подобное преступление может достигать 25 лет. Колин предстанет перед судом в понедельник.

«У всех нас один и тот же вопрос: почему?» — сообщил прокурор Скотт Бродхед. Все еще не ясно, что стало причиной поведения подростка. Подозревают, что мальчик использовал семейный пистолет.

Известно, что семья жила в небольшом городке примерно в 40 милях к западу от Солт-Лейк-Сити. Туда супруги с детьми переехали 10 лет назад. Согласно некрологу, у них также есть пятый ребенок. О его судьбе ничего не известно.