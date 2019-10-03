Подросток из США умер, спасая 5-летнюю сестру от грабителя

Местные стражи порядка рассказали, что им поступил вызов о раненом мужчине на улице. Пострадавшим оказался 27-летний вор-рецидивист.

Оказалось, что мужчина ранее ворвался в местный дом, где находились 15-летний мальчик и пятилетняя девочка. Злоумышленник собирался убить обоих, однако подросток кинулся на него. Во время борьбы школьнику удалось ударить грабителя и таким образом отпугнуть его.

Однако вор все же смертельно ранил 15-летнего юношу, после чего попытался скрыться. Его задержали правоохранители, которых вызвали соседи. Стражи порядка сообщили, что в результате происшествия выжила пятилетняя девочка, а ее брат скончался.