Мир 15 декабря 2022, 11:42 Подросток из Монпелье погиб под колесами такси из-за разъяренных болельщиков после матча ЧМ Такси задавило подростка из Монпелье после выхода Франции в финал ЧМ

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Четырнадцатилетний подросток погиб под колесами такси после матча полуфинала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщили в Twitter префектуры департамента Эро.

Судя по видео, которые появились в соцсетях, после матча Франции и Марокко, закончившегося победой Франции, группа молодых людей окружила такси и попыталась сорвать флаг Франции, свисающий из окна машины. Водитель резко нажал на газ, развернул автомобиль и сбил подростка. Парня госпитализировали, но врачи не смогли помочь.

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Водитель скрылся, однако его машину уже нашли. Полиция занялась расследованием происшествия.

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Встреча Франции и Марокко на стадионе «Эль-Байт» завершилась со счетом 2:0. В нескольких городах начались беспорядки и массовые задержания. Полиция остановила вооруженную группу из 40 человек, направлявшихся к Елисейским полям, очевидно, для разборок. В Монпелье болельщики поджигали автомобили. В Париже к усмирению беспорядков вынуждены были привлечь дополнительные силы полиции.