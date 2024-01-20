Мир 20 января 2024, 14:34 Подростков в КНДР отправили на каторгу на 12 лет за просмотр южнокорейского кино «Би-би-си»: подростков в КНДР отправили на каторгу за южнокорейские фильмы Cheng Dayu / Global Look Press

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Двух 16-летних подростков приговорили к 12 годам каторги в КНДР за то, что они смотрели южнокорейские фильмы и музыкальные клипы. Об этом сообщил РБК со ссылкой на корейскую редакцию «Би-би-си».

О приговоре стало известно после обнародования видео, предоставленного исследовательским институтом South and North Development (SAND). Запись сделали в 2022 году.

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На кадрах можно видеть судебный процесс, а также момент, как на подростков в серых халатах надевают наручники. При этом все находившиеся на судебном заседании были в масках. Из-за этого Reuters предположило, что процесс шел во время пандемии коронавируса.

Также на записи есть момент, когда подростков отчитывают перед собравшимися на стадионе людьми за то, что они не «осознали свои ошибки».

Голос за кадром при этом указывает, что «культура гнилого марионеточного режима» распространилась даже на подростков, которые в 16 лет уже разрушили свое будущее.