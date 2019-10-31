Подростков обстреляли в Торонто. В критическом состоянии четверо

На западе Торонто устроили стрельбу в здании, где находились подростки. По данным полиции, это было спланированное нападение. В больницы увезли четверых пострадавших.

По информации местных СМИ, трое неизвестных подъехали на черном авто к зданию Клирвью Хайтс. Они зашли в дом и устроили стрельбу. Пострадали двое парней 16 и 18 лет, а также две девушки 16 и 17 лет. Они получили ранения, угрожающие жизни, у одного из них повреждена голова.

В полиции заявили, что нападение было намеренным. Подозревают троих человек. Сейчас их разыскивают. Открыто следствие.