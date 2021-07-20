Подростков начнут прививать от коронавируса в Великобритании

Подростков в возрасте от 12 до 15 лет начнут вакцинировать от коронавируса в Великобритании. Прививать будут тех, кто особо уязвим для инфекции по медицинским причинам. Об этом сообщил замминистра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства Надим Захави.

«Опубликованные сегодня рекомендации Совместного комитета по вакцинации и иммунизации означают, что еще больше молодых людей, для которых вирус представляет повышенную опасность, смогут воспользоваться преимуществами вакцинации от COVID-19», — привел слова Захави ТАСС.

Сейчас британские врачи прививают в основном тех, кто старше 18 лет. Начиная с декабря 2020 года исключения стали делать для молодежи от 16 до 17 лет с тяжелыми неврологическими нарушениями, подавленным иммунитетом или синдромом Дауна. Согласно статистике, у них чаще других фиксировали тяжелые последствия ковида.

Теперь пройти вакцинацию смогут подростки от 12 до 15 лет, попадающие в те же категории. Для прививок будут использовать препарат Pfizer. Власти королевства пока одобрили только эту вакцину для введения несовершеннолетним.