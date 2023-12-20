Мир 20 декабря 2023, 18:36 Подростки в Киеве устроили акцию с нацистским флагом «Страна.ua: подростки в Киеве устроили акцию с нацистским флагом

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Группа молодых людей развернула нацистский флаг со свастикой на уличной акции в Киеве. Рядом с ними под музыку танцевал человек в костюме пса с бронежилетом. Об этом написало издание «Страна.ua».

На Украине после государственного переворота, который произошел в 2014 году, стала активно распространяться идеология нацизма. В Киеве способствовали этому, начав гонения на русскоязычное население, а позже объявив «антитеррористическую операцию» в Донбассе.

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В феврале 2022 года президент России Владимир Путин заявил о проведении спецоперации на Украине, целью которой в том числе была денацификация страны. В ходе итоговой пресс-конференции глава государства заявил, что поставленные перед военнослужащими ВС России задачи не поменялись.

Путин также напомнил, что в сентябре президент Украины Владимир Зеленский, находясь в парламенте Канады, аплодировал ветерану СС. Этот факт подтверждает, что нынешнее украинское руководство — неонацисты, говорил он.