Подростки убили русскую девочку в Ирландии. Их наказали по-взрослому

Русскую девочку, удочеренную ирландцами, изнасиловали и жестоко убили. В гибели 14-летней Анастасии Кригель признали виновными двух подростков. Теперь одного из преступников приговорили к пожизненному заключению, другого — к 15 годам тюрьмы.

Имена убийц не разглашают из-за их возраста. Мальчиков обозначили как подросток «А» и «Б». На момент преступления обоим было 13 лет.

Первого подростка обвинили в жестоком изнасиловании и убийстве. Его заключили в тюрьму Оберстаун в северном Дублине. Парень так и не признался в преступлении — по словам судьи Пола МакДермота, на раскаяние с его стороны не было и намека. Хотя доказательства были более чем весомые. Например, совпадение ДНК на одежде жертвы. Мальчик «А» получил пожизненный срок. Пересмотреть приговор можно будет лишь через 12 лет.

Второй преступник получил менее жесткое наказание — 15 лет тюрьмы и возможность пересмотреть срок через восемь лет. Следствие решило, что парень «Б» лишь наблюдал, пока его товарищ расправлялся с жертвой. Непосредственного участия в убийстве мальчик не принимал.

Однако настоящий пожизненный срок, по мнению судьи, получили приемные родители убитой. «У вас будет возможность для будущего и второй шанс — чего вы умышленно лишили Ану Кригель», — отметил представитель закона. По словам матери девочки Джеральдин Криэгель, «жизнь без Аны — это уже не жизнь».

Семейная пара удочерила Анастасию, когда той было два с половиной года. 29 июня 2019-го на территории отеля Leixlip Manor приемные родители убитой посадили вишневое дерево в честь девочки.