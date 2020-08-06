Подростки с автоматами пробрались в поместье Трампа

Полицейские в США задержали трех подростков, которые, спасаясь от погони, проникли в поместье американского президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида). Они были вооружены автоматом АК-47. С собой у них было 14 патронов к нему.

Как сообщило агентство Associated Press со ссылкой на полицию, инцидент произошел в конце прошлой недели. 15-летних подростков арестовали. Они успели выбросить рюкзак с оружием и боеприпасами. Как сообщил представитель полиции Палм-Бич Майкл Огродник, им повезло, что в поместье не было ни президента, ни членов его семьи: агенты секретной службы президента могли их застрелить.

«Они понятия не имели, где оказались», — приводит агентство слова Огородника.

Офицер полиции Палм-Бич заметил подростков, сидящих в припаркованной машине, рано утром в пятницу, 31 июля, примерно в трех километрах к северу от Мар-а-Лаго. Когда он включил проблесковые маячки, подростки бросились на утек в сторону Мар-а-Лаго.

Позже все трое спрятались на территории президентского поместья. Они выбросили автомат и не признавались, что это их оружие, пишет РИА ФАН.

Подросткам предъявили обвинение в незаконном владении огнестрельным оружием, взломе с применением огнестрельного оружия и сопротивлении аресту. Сейчас беглецы находятся в изоляторе для несовершеннолетних.