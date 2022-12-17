Мир 17 декабря 2022, 02:59 Двух подростков убили во время стрельбы возле школы в Чикаго — СМИ CBS News: два подростка убиты и трое ранены в результате стрельбы возле школы в Чикаго РИА «Новости»

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Стрельба произошла возле школы в Чикаго. Как сообщили в чикагском офисе CBS News со ссылкой на власти, один подросток погиб, еще трое ранены.

Погибшим было по 16 лет, один погиб на месте, другого в тяжелом состоянии успели доставить в больницу, где он, несмотря на оказанную помощь, скончался. Двое других пострадавших — их сверстники. Их состояние тяжелое, но стабильное.

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Школьный охранник рассказал, что он слышал около семи выстрелов. Он даже подумал, что это взрываются фейерверки, но потом увидел двух обездвиженных подростков, лежащих лицом вниз.

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Кто стрелял и откуда, пока не удалось установить.

В конце ноября сообщалось о стрельбе в Филадельфии, тоже возле школы. Четыре подростка 15-16 лет получили ранения. Предварительно, стрельба велась из мимо проезжающего автомобиля.