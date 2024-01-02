Мир 02 января 2024, 01:17 Подростка зарезали на глазах у тысячи людей в лондонском парке в канун Нового года Daily Mail: подростка убили на глазах толпы в канун Нового года в Лондоне РИА «Новости»

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Скотленд-Ярд разыскивает свидетелей нападения на 16-летнего школьника Гарри Питмана, которого жестоко зарезали незадолго до полуночи в канун Нового года. На момент убийства подросток вместе с одноклассниками стоял и ждал начала фейерверков в Лондоне. Об этом сообщило британское издание Daily Mail.

Полицейские арестовали по подозрению в убийстве сверстника погибшего. Его личность не разглашается.

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Полицейским пришлось пробираться сквозь огромную толпу, чтобы добраться до умирающего подростка. Они оказали ему первую помощь до прибытия бригады парамедиков, но школьник скончался.

Убийство произошло в элитном пригороде Лондона — Примроуз-Хилл. На месте работают криминалисты, полиция патрулирует район. На момент убийства Питмана в парке находились около 30 тысяч человек.

Издание отметило, что Гарри стал 22-м подростком, убитым в Лондоне в 2023 году. При этом 18 из них получили смертельные ножевые ранения.

Ранее легкоатлета из Уганды Бенджамина Киплагата обнаружили мертвым в своем автомобиле в Кении. Ему нанесли ножевые ранения в области груди и шеи. По факту убийства полиция начала расследование.