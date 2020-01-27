Подробности крушения вертолета Коби Брайанта появились в СМИ

Появились детали расследования гибели Коби Брайанта. За несколько секунд до крушения диспетчер просил пилота набрать высоту — вертолет летел слишком низко и не попадал на радары.

Подробности расследования опубликовало американское издание ESPN со ссылкой на источник. Он рассказал, что вертолет баскетболиста вылетел из аэропорта Оринджа, Калифорния, и направился в Таузанд-Окс. В это время над городом был плотный туман, который сильно усложнял видимость.

За несколько секунд до крушения, диспетчер связался с пилотом и сказал, что вертолет находится слишком низко и не попадает на радары. Пилот ответил, что постарается подняться повыше, и в 9:40 по местному времени набрал высоту 600 метров. Удержать ее пилот не смог — вертолет развернулся влево, а затем снизился до 420 метров на скорости в 290 километров в час столкнулся со склоном горы в Калабасе.

Американский баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант погиб в авиакатастрофе 26 января. Вместе с ним в его личном вертолете находилась его дочь Джианна, ее партнерша по баскетбольной команде и еще шесть человек. Отмечается, что они летели на тренировку девочек — как и сам Брайант, они занимались баскетболом.