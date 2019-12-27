Связанным с проектом сторонам следует «немедленно продемонстрировать добросовестные усилия по сворачиванию своей деятельности» и завершить работы после принятия закона о бюджете. В Госдепе также подчеркнули, что в течение 60 дней ведомство выявит тех, кто попадет под санкции.

По мнению Соединенных Штатов, препятствие строительству трубопровода поможет снизить влияние политики на энергетические рынки. Также подобное решение приведет к тому, что газ станет дешевле для стран-получателей.

«Было подсчитано, что наличие американского СПГ сэкономило европейским потребителям восемь миллиардов долларов, позволив им договориться о более низких ценах с действующими поставщиками», — указано в сообщении.

После этих заявлений, Москва сообщила, что примет симметричные меры. При этом в Евросоюзе указали на то, что для США недопустимо указывать другой стране, откуда получать энергоносители.

Ранее президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, предполагающий введение санкций против строительства «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

Пока компания-подрядчик Allseas приостановила работу и отвела специальные суда. При этом, ее официальный представитель сообщил, что осталось проложить примерно 160 километров трубопровода из 2460.