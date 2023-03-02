Мир 02 марта 2023, 08:58 Подразделения ВСУ обстреляли друг друга из гранатометов в Артемовске Марочко: бойцы ВСУ обстреляли друг друга на западной окраине Артемовска РИА «Новости»

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Подразделения ВСУ устроили перестрелку на западной окраине Артемовска. Об этом в Telegram сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его данным, во время перестрелки украинские военные использовали гранатометы и стрелковое оружие. Бой был непродолжительный, уточнил он.

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«В данном районе нет российских войск, и там находятся только украинские боевики и наемники», — подчеркнул Марочко.

В настоящее время в районе Артемовска продолжаются тяжелые бои. Бойцы ЧВК «Вагнер» ранее взяли микрорайон Ступки на севере города. Боевые действия продолжаются.

Взятие этого города имеет большое стратегическое значение. ВСУ используют его как главный транспортный узел для снабжения своей группировки в Донбассе.

Населенный пункт собираются взять в клещи. Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее отмечал успехи российских сил на этом направлении. При этом он отмечал, что о полном окружении города говорить пока рано.