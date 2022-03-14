Подразделения ВС РФ вышли к населенным пунктам Водяное, Степное и Славное

Подразделения ВС РФ, продолжая наступление, вышли на рубеж населенных пунктов Водяное — Сладкое — Степное — Тарамчук —Славное. Продвижение за минувшие сутки составило 11 километров, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, военные Луганской Народной Республики, ранее блокировавшие Северодонецк с восточного и южного направлений, ведут бои против националистов на северо-восточных окраинах города.

Утром 14 марта в Минобороны также сообщили об уничтожении склада боеприпасов ВСУ. Удар по военному объекту нанесли экипажи штурмовой авиации ВКС России — пара штурмовиков Су-25 с ракетным вооружением.

После выполнения боевого применения самолеты вернулись на аэродром базирования. По результатам объективного контроля цель была уничтожена, отметили в пресс-службе.

Специальная операция ВС РФ продолжается уже 19-й день. Она началась утром 24 февраля. О ее начале объявил президент Владимир Путин.