Российские миротворцы из ОДКБ прибыли в Казахстан. Видео

Российский миротворческий контингент Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приступил к выполнению задач на территории Казахстана. Об этом ТАСС сообщил секретариат организации.

«От Российской Федерации в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск. В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Республики Казахстан российской части миротворческого контингента», — говорится в заявлении ОДКБ.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались 4 января на фоне повышения цен на сжиженный газ.

Но с каждым днем протестные акции начинались во все большем числе регионов Казахстана, пока не охватили всю страну. К экономическим требованиям прибавились политические.

Совет ОДКБ принял решение отправить в Казахстан коллективные миротворческие силы для урегулирования ситуации.