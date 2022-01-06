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    06 января 2022, 10:47

    Российские миротворцы из ОДКБ прибыли в Казахстан. Видео

    Миротворцы ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане

    Максим Зинкин

    Российский миротворческий контингент Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приступил к выполнению задач на территории Казахстана. Об этом ТАСС сообщил секретариат организации.

    Российские миротворцы из ОДКБ прибыли в Казахстан. Видео

    «От Российской Федерации в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск. В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Республики Казахстан российской части миротворческого контингента», — говорится в заявлении ОДКБ.

    Напомним, массовые протесты в Казахстане начались 4 января на фоне повышения цен на сжиженный газ.

    Но с каждым днем протестные акции начинались во все большем числе регионов Казахстана, пока не охватили всю страну. К экономическим требованиям прибавились политические.

    Совет ОДКБ принял решение отправить в Казахстан коллективные миротворческие силы для урегулирования ситуации.