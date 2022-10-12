Подразделения МЧС Украины покинули город Часов Яр в ДНР | 360°

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Подразделения МЧС Украины покинули город Часов Яр в ДНР

Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил об отходе подразделений МЧС Украины из Часов Яра

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Город Часов Яр в Донецкой Народной Республике покинули подразделения МЧС Украины, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его данным, из населенного пункта также уезжают мирные жители.

«Украинские подразделения МЧС покинули населенный пункт Часов Яр. Также отмечается массовый отток местного населения», — написал Марочко в Telegram-канале.

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В сентябре, по информации офицера, из Часова Яра вывели пункт управления10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Разведка ЛНР установила, что это произошло из-за постоянных потерь украинских военных.

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В том же месяце Марочко сообщил, что ВСУ решили эвакуировать иностранных военных из ДНР. По его данным, начальники медицинских служб украинских подразделений, несущих службу в районах Артемовска, Соледара и Северска, получили негласные распоряжения эвакуировать в первую очередь военнослужащих иностранных военных компаний.

Он отметил, что ВСУ понесли серьезные потери в Благодатном, из-за чего противнику пришлось развернуть дополнительный полевой госпиталь.

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