ЛНР начала штурм подконтрольного Украине города Счастье

Подразделения Луганской народной республики начинают штурм города Счастье, подконтрольного Украине. Об этом заявил советник главы МВД республики ЛНР.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил о начале специальной военной операции на Украине. При этом он подчеркнул, что в планы страны не входит оккупация украинских территорий.

Позже Минобороны уточнило, что российские Вооруженные силы не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Гражданскому населению страны ничего не угрожает. Из строя выводят военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию украинской армии. Это делают с помощью высокоточных средств поражения.

Украина ограничила полеты гражданских самолетов в своем воздушном пространстве из-за возможной угрозы гражданской авиации. Авиавласти РФ также сообщили о закрытии воздушного пространства страны у границ Украины для гражданских самолетов.