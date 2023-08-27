Мир 27 августа 2023, 04:32 Подпольщики на Украине сняли на фото двух наемников из Южной Америки Подпольщик Лебедев: на Украине сфотографировали двух наемников из Южной Америки Freepik

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Подпольщики на Украине сняли двух наемников из Южной Америки, спокойно разгуливающих по городу. У одного был шеврон с перуанским флагом, рассказал РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

На кадрах видны два человека в военной форме с типичной латиноамериканской внешностью. У одного из них на ноге ортез, он был одет в форму ВСУ.

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«На фотографии мы видим двух людей, которые имеют ярко выраженную внешность коренных жителей Южной Америки, у одного из них на шевроне флаг Перу и флаг Украины — это и есть иностранные наемники», — рассказал Лебедев.

Подпольщик не назвал город, где сделаны фото, из соображений безопасности агента. По той же причине на фотографии закрыты детали улицы. Лебедев указал на тот факт, что на иностранцев в форме никто не обращает внимания.

«Они тоже на людей не обращают внимание: они уже привыкли на Украине, они чувствуют себя здесь как дома», — отметил координатор.

Наемники НАТО, воюющие в рядах ВСУ, готовы вести бой до последнего, невзирая на смертельные ранения. Секрет такой нечувствительности к боли — наркотические препараты и морально-психологическое внушение, об этом рассказал пленный украинский боевик.