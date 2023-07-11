Мир 11 июля 2023, 00:21 Подполковник ВВС США сообщил об острой нехватке оружия из-за Украины Fox News: армия США столкнулась с острой нехваткой оружия на фоне помощи Украине РИА «Новости»

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Подполковник ВВС США в отставке Дарин Гауб заявил, что американская армия столкнулась с серьезной нехваткой вооружения из-за помощи Украине. Особенно остро ощущается дефицит 155-миллимитровых снарядов, рассказал военный в интервью Fox News.

Чтобы справиться с последствиями «снарядного голода», стране нужно не менее 10-15 лет, поделился мнением Гауб.

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«Из моих источников мне сообщили, что нам потребуется от 10 до 15 лет, чтобы оправиться от всего», — сказал подполковник в отставке.

По мнению Гауба, недавнее решение Вашингтона отправить Киеву кассетные боеприпасы также связано с опасениями от возникшего в американской армии дефицита снарядов и других боеприпасов.

Ранее сообщалось, что украинский конфликт выявил все недостатки в западной оборонной промышленности, которые складывались на протяжении нескольких лет. В частности, если США вздумают сейчас затеять противостояние с Россией или Китаем, запасы высокоточного оружия у американской армии закончатся в течение нескольких дней или даже часов.