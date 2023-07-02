Мир 02 июля 2023, 08:48 Подполковник ВВС погиб при крушении самолетов в Колумбии Подполковник ВВС Эспиноса погиб при выполнении учебного полета в Колумбии «ВКонтакте»

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Два самолета колумбийских ВВС столкнулись во время выполнении учебного задания в районе авиабазы в департаменте Мета. В результате крушения погиб подполковник Марио Эспиноса, передали в пресс-службе военно-воздушных сил.

Военно-воздушные силы Колумбии сообщили, что два легких двухместных учебно-боевых самолетов Т-27 Tucano столкнулись 2 июля в 17:28 (в 01:28 по московскому времени). Крушение штурмовики потерпели возле боевого авиационного командования №2.

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В Сети появлялись ролики, на которых видно, что два самолета, летящие низко, сталкиваются, раздается взрыв и одно судно падает. Погиб подполковник ВВС Марио Андрес Эспиноса Гонсалес. Информации о другом пилоте не поступало. Специалисты выясняют причины крушения.

Ранее девять человек погибли при столкновении военных вертолетов в США. Они врезались во время учебного полета и рухнули на землю недалеко от крупной военной базы Форт-Кэмпбелл.

Еще один истребитель-бомбардировщик F-18 ВВС потерпел крушение на авиабазе в Сарагосе. Он выполнял маневры в воздухе.