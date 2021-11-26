Подполковник Марочко рассказал, что украинские военные сбили свой дрон из-за неразберихи

Одесские военные сбили собственный беспилотник. Подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко отметил, что связано такое происшествие может быть с неразберихой в военной сфере Украины. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Стоимость летательного аппарата составляла 1,5 миллиона гривен. Аппарат был направлен в Одессу из Киева для испытаний.

«Если посмотреть на данный случай и перенести его в Донбасс, то можно представить, какая неразбериха творится на территории Донбасса», — заявил эксперт.

Специалист подчеркнул также, что Украина не способна контролировать подобные действия. Такой подход может обернуться жертвами среди мирного населения Донбасса.