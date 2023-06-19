Мир 19 июня 2023, 01:30 Подполковник ГУР допустил передачу России части территорий Украины Подполковник ГУР Десятник допустил передачу России части Украины в конце конфликта Telegram

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Подполковник Главного управления разведки Украины и бывший израильский спецназовец Денис Десятник призвал не переоценивать перспективы контрнаступления ВСУ. Он также допустил передачу части территорий России после неизбежных переговоров. Фрагмент его интервью опубликовал местный Telegram-канал «Политика страны».

Военный заявил, что любые подобные конфликты заканчиваются переговорами. И ситуация между Украиной и Россией не станет исключением. Надеяться, что завтра удастся победить — это чушь и бред, сказал Десятник. Он также допустил, что в результате его страна «что-то отдаст» Российской Федерации.

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«Может, она отдаст территории Донбасса, Луганск. И я считаю, что, может быть, это где-то и правильно, потому что население там полностью пророссийское», — сказал он.

Десятник добавил, что людей там не поменять и нельзя изменить их мышление. Возвращение этих территорий он сравнил с «присоединением врага внутри страны».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова идти на диалог с Украиной, но сейчас нет фундамента для возможных переговоров.